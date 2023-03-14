В Санкт-Петербурге игра двух маленьких сестер с утюгом закончилась госпитализацией

В Санкт-Петербурге две маленькие жительницы были госпитализированы после игр с утюгом. Врачи диагностировали у детей-погодок ожоги различных степеней. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел с двумя девочками двух и трех лет. По данным источника, дети хотели поиграть с утюгом. Для этого одна из них включила технику, обожгла себя и свою старшую сестру.

Девочек госпитализировали в больницу во Фрунзенском районе. У трехлетнего ребенка диагностировали ожог первой степени почти всего правого бедра. А ее младшая сестренка получила ожог левого плеча первой и второй степени размером с детскую ладонь.

Сообщается, что маленькие пациентки находятся в удовлетворительном состоянии. Их уже отпустили домой.

Похожий случай произошел 13 марта. Десятимесячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком и получил тяжелые ожоги. Отмечается, что малыш находился под присмотром мамы.

Ранее мы писали о том, как 5-летняя россиянка внезапно умерла на больничной койке. Девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии – медики уже не смогли ничего сделать.

В итоге малышка умерла на больничной койке в Городищенской ЦРБ. Врачи делали все возможное, но их усилия не увенчались успехом. В настоящее время причины смерти устанавливаются. Как пишет сайт aif.ru, гибель могла быть связана с запущенным инфекционным заболеванием. Другая версия, учитывая состояние девочки, – позднее обращение к врачам.