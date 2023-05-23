В Казани женщина пришла в школу сына с ножом и напала на учительницу

В Казани женщина пришла в школу сына с ножом и ранила учительницу. Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что 12 мая в отдел полиции «Гагаринский» поступило заявление от преподавательницы одной школы. Женщина сообщила, что к ней пришла мама ученика начального класса и, угрожая ей ножом, потребовала решить конфликтную ситуацию. После этого родительница ударила потерпевшую острым предметом по руке.

По данным источника, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, задержали нападавшую и доставили ее в отдел полиции. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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