На Камчатке мать попала под суд за регулярное избиение 11-летнего сына из-за плохих оценок

На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, истязавшей собственного сына. Она наказывала его насилием за плохие оценки в школе. Об этом сообщает издание mk.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По информации ведомства, мать избивала 11-летнего ребенка на протяжении четырех месяцев – с января по апрель. Получал мальчик за каждую неудовлетворительную отметку от учителя. В какой-то момент следы побоев уже оказалось не скрыть, и их заметила классная руководительница несовершеннолетнего. Именно она и обратилась в полицию.

После заявления преподавателя началась проверка, в ходе которой выяснилось, что школьник действительно подвергался насилию дома. Его мать вину признала лишь частично. Теперь ее ждет суд.

Ранее в Екатеринбурге три девочки-подростка жестоко избили четвертую на парковке торгового центра. Как сообщили в полиции, драка произошла еще в марте, но известно о ней стало только сейчас после публикации видео в Сети. Причины, по которой школьницы напали на ровесницу, пока не установлены. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.