Пассажир московского метро угрожал зарезать семейную пару за отказ сфотографироваться

Мужчина в столичной подземке на станции метро «Войковская» напал на супружескую пару за отказ женщины сфотографироваться. Об этом сообщается на сайте «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Сообщается, что к девушке подошел 27-летний пассажир и попросил ее сделать фотографию вместе с ним. Пассажирка отказалась, но мужчина отказ не принял и разозлился. Он достал нож и начал угрожать ей и ее супругу убийством. В результате инцидента пара обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас по данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Ранее мы писали о том, как в Алтайском крае подросток погиб во время ночной пробежки на стадионе. Смерть подростка произошла в селе Павловка в Угловском районе. Погибший в ту ночь был со своими друзьями на стадионе.

РИА Новости отмечают, что мальчик погиб после того, как на спор пробежал дистанцию. Он умер во время пробежки. Отмечается, что перед бегом погибший «что-то покурил».

«По предварительной информации, подростки что-то покурили ночью на стадионе. А потом поспорили, что один из них пробежит определенную дистанцию. В итоге подросток побежал, упал и умер», – приводят РИА Новости слова источника агентства.

Сейчас по данному инциденту полиция проводит проверку.