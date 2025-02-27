Звезду сериала «Половое воспитание» приговорили к 15,5 года тюрьмы за изнасилования

Британского актера Александра Вествуда, получившего известность благодаря роли в сериале «Половое воспитание», приговорили к 15,5 года тюрьмы за изнасилования и домогательства. Об этом пишет издание Deadline.

По информации источника, зал суда разразился аплодисментами, когда судья огласил приговор 24-летнему артисту. Александр был признан виновным в 26 сексуальных преступлениях. От действий знаменитости пострадали пять человек, четверо из которых были несовершеннолетними.

Судья Нил Чаула заявила, что Вествуд пользовался своим статусом учителя, чтобы совращать впечатлительных подростков во время уроков актерского мастерства.

Уточняется, что во время перечисления судьей списка преступлений актер «ухмылялся». Мужчина также отказался признавать свою вину в преступлениях, которые были совершены с 2020 по 2021 год.

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