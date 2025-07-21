Мужчина скончался после посещения кабинета МРТ с надетым силовым тренажером

Житель штата Нью-Йорк умер во время процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ) из-за девятикилограммовой цепи для силовых тренировок, которая была у него на шее. Об этом пишет Sky News.

Инцидент произошел в клинике в округе Нассау. 61-лений американец вошел в палату МРТ, когда его супруге делали сканирование колена. Как сообщает полиция, мощные магниты аппарата притянули мужчину за тяжелую металлическую цепь, которую он носил для силовых тренировок.

«Я видела, как его развернуло и затащило в машину. Он умер, он обмяк у меня на руках», — рассказала жена погибшего.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. По словам вдовы ньюйоркца, когда ее мужа извлекли из аппарата магнитно-резонансной томографии, у него случилась серия сердечных приступов. Позже мужчину объявили мертвым.

По данным Национального института биомедицинской визуализации и биоинженерии, из-за магнитных полей на предметы, изготовленные из железа, некоторых сталей и других магнитных материалов, действуют «очень мощные силы», которые могут даже «протащить инвалидное кресло через всю комнату».

Ранее мы писали о том, как в городе Находка мужчина попытался поджечь больницу с пациентами внутри.