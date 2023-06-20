В Волгограде трое подростков жестоко избили и изрезали взрослых мужчин у заброшенного ДК

В Волгограде трое школьников напали на двоих взрослых мужчин возле заброшенного здания Дома культуры. Подростки не только наносили удары, но и резали одну из жертв. Об этом сообщает издание V1.ru.

По предварительным данным, несовершеннолетние подловили россиян в Кировском районе города 18 июня. Они угрожали распылить им в лица перцовый баллончик и порезать ножом, однако одному из них все-таки хватило смелости сбежать. Второму же повезло меньше. Его подростки жестоко избили, а после еще и исполосовали ему руки. Напоследок нападавшие забрали телефон мужчины, а потом скрылись.

После случившегося 43-летний пострадавший обратился в полицию. На данный момент сотрудникам правоохранительных органов удалось отыскать двоих злоумышленников. Местоположение третьего пока неизвестно.

Как отметило СМИ, район, в котором произошло преступление, нередко мелькает в криминальной хронике. ДК уже долгое время заброшен и из-за это привлекает внимание желающих провести разборки.

Ранее в Туве мужчина зарезал девушку на центральной площади. Все произошло на глазах у многих свидетелей, поэтому задержать подозреваемого не составило для полиции труда.