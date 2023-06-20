Мужчина зарезал девушку на центральной площади в Туве и попал на видео

В Кызыле мужчина напал на девушку и нанес ей удары ножом, от которых она скончалась. Все произошло на оживленной площади на глазах у людей. Мужчина не торопился уходить, его быстро задержали. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на МВД по Республике Тыва.

По данным ведомства, сейчас подозреваемый находится в полицейском участке, возбуждено уголовное дело. Он напал на девушку 20 июня в 13 часов дня по местному времени. Очевидцы говорят, что он был в неадекватном состоянии. Первая информация о нем появилась в соцсетях, где жители предупредили об опасности людей, которые могут быть на центральной площади Арата.

«Мужчину сразу задержали и доставили в полицию», – утверждают в министерстве.

Отмечается, что девушка умерла от полученных травм. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса «Убийство». С ним работают следователи.

В Сети появилось видео с места. На кадрах видно, как после нападения мужчина не торопился уходить с площади, а шел к разбегающейся толпе, размахивая руками.

Как сообщает издание aif.ru подозреваемый 36-летний житель города Ак-Довурак. Сначала СМИ писали, что 23-летняя убитая девушка была его экс-возлюбленной. Но оказалось, что она должна была ему оформить документы за вознаграждение, но этого не сделала. Он хотел отомстить обидчице, но перепутал ее с другой. По ошибке он нанес несколько ударов ножом случайной прохожей.

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