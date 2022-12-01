В Волгограде трехлетний ребенок заживо сгорел на парковке

Трагедия произошла утром 1 декабря в жилом квартале на юге Волгограда. Во дворе ЖК «Комарово» загорелись сразу четыре легковых автомобиля. В одном из них находился 52-летний мужчина с трехлетним ребенком. Малыш погиб.

Очевидцы рассказали, что около восьми утра заметили горящую машину и сообщили об этом в МЧС. По приезде спасатели увидели, что пламя успело захватить еще три автомобиля, припаркованных рядом. В результате две легковушки сгорели полностью и две частично.

В одном из транспортных средств, как выяснилось позже, находились отец с трехлетним ребенком. Мальчика спасти не удалось, а его папу доставили в больницу с сильными ожогами.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции вместе с МЧС установили, что причиной возгорания послужили два ацетиленовых баллона, находившиеся в одной из машин. По предварительной информации, произошла утечка газа, из-за чего начался пожар.

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