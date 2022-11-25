Полуторамесячный мальчик умер в больнице из-за пьяного анестезиолога

В Новосибирской области младенец умер после шести часов, проведенных в реанимации. Виновником трагедии стал пьяный анестезиолог, который не смог поставить ребенку катетер.

Полуторамесячный мальчик заболел 17 ноября. Обеспокоенная мать заметила в моче ребенка кровь и решила отвезти сына в районную больницу для обследования. Заведующая отделением педиатрии поставила диагноз – ОРВИ. Ребенку были прописаны различные препараты для лечения, так как врач предполагала, что у мальчика может быть еще и ротавирус.

Со временем младенцу становилось все хуже, но в больнице заявили, что его анализы в полном порядке. А 21 ноября состояние мальчика стало критическим, и его направили в реанимацию, где он и скончался.

Мать обвинила в смерти своего сына анестезиолога. По ее словам, врач не смог поставить катетер ребенку из-за алкогольного опьянения. Позже слова женщины подтвердили результаты алкотестера. Анестезиолог признался, что действительно пришел на работу с похмелья, но его состояние видели все работники больницы, однако не препятствовали его отстранению от обязанностей.

Врачу сначала удалось поставить катетер, но он продержался недолго. Когда он выпал, мужчина попытался вернуть его на место, но ничего не выходило. В течение пяти часов анестезиолог пытался найти вену у младенца, но не справился, поэтому позвал на помощь хирурга. Через час мальчик скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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