В Волгограде ребенок сломал позвоночник на детском аттракционе

В Волгограде мальчик сломал позвоночник в парке аттракционов. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, ЧП произошло в мае текущего года. Ребенок упал с тарзанки в парке аттракционов, вследствие чего получил компрессионный перелом позвоночника.

После произошедшего мальчик все лето проходил реабилитацию, а в настоящий момент находится на домашнем обучении. При этом у юного россиянина возникли новые проблемы со здоровьем – у него снижается зрение и развивается сколиоз.

В самом парке аттракционов оказывать помощь ребенку отказались, хотя оказалось, что тарзанка была самодельной. Возбуждено уголовное дело против предпринимателя, который отвечал за полигон, где произошло ЧП.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в больницу из-за родителей-наркоманов.