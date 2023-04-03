В Волгограде подросток ударил соседку топором после просьбы сделать музыку потише

Женщина получила топором по голове за то, что сделала замечание 17-летнему парню по поводу громкой музыки. Инцидент произошел в одном из домов Волгограда. Об этом сообщает агентство «Высота 102» со ссылкой на городской главк МВД России.

По данным источника, подросток был в гостях у своего знакомого. Ночью друзья громко слушали музыку, что не понравилось соседке. 40-летняя женщина несколько раз попросила убавить громкость, после очередного замечания молодой человек вышел на лестничную клетку и ударил ее топором.

Потерпевшая поступила в больницу с тяжелой травмой головы. Задержанный подросток признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали о том, как под Новосибирском мужчина во время застолья избил знакомого табуретом и зарезал. Инцидент произошел в воскресенье, 2 апреля. Мужчина вместе со своим 43-летним знакомым были в гостях у общего друга в селе Новосибирского района. Во время застолья они выпивали и общались. В какой-то момент между гостями вспыхнул конфликт на почве личных отношений.