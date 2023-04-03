Под Новосибирском мужчина во время застолья избил знакомого табуретом и зарезал

В Новосибирской области задержали 32-летнего мужчину, который во время застолья избил знакомого табуретом, а после зарезал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным источника, инцидент произошел в воскресенье, 2 апреля. Мужчина вместе со своим 43-летним знакомым были в гостях у общего друга в селе Новосибирского района. Во время застолья они выпивали и общались. В какой-то момент между гостями вспыхнул конфликт на почве личных отношений.

Мужчина, который сейчас обвиняется, взял табуретку и избил жертву. После он схватил нож и нанес множественные удары по телу и голове. Потерпевший скончался на месте.

«Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления (нож), допрошены свидетели, с целью установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в СК.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователи осмотрели место преступления и допросили свидетелей. Решается вопрос об аресте россиянина.

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