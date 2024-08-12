В Волгограде подростки и взрослые устроили массовую драку. Об этом сообщает V1.ru.

В Дзержинском районе Волгограда очевидцы сняли видео с массовой дракой. Сообщается, что в ней участвовали около 15 человек — взрослые мужчины и подростки. Что стало причиной ссоры, неизвестно.

Очевидцы, которые успели снять конфликт на видео, рассказали, что вызвали полицию, о чем сообщили участникам потасовки, однако это их все равно не остановило.

«Драка была ужасная. Девчонки маленькие пищат, на них мужики кидаются, кого-то в кусты повалили. Мы сначала подумали: может, это тренер с командой занимается. Но какой тренер будет возле пивнушки тренироваться? Люди боялись, обходили стороной», — рассказал свидетель происшествия.

Когда на место приехала полиция и скорая, некоторые участники конфликта успели убежать. Количество пострадавших пока неизвестно.

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