Таскала по полу: воспитательница сломала руку мальчику в детском саду Владикавказа

Ребенок получил перелом руки после дня в детском саду во Владикавказе. Родители считают, что в случившемся виновата воспитательница.

Ребенок ходил в ясельную группу детского сада на протяжении недели. Три дня назад воспитатель попросила маму забрать сына, так как он плачет. Она попросила родительницу понаблюдать за рукой ребенка, заявив, что он, возможно, отлежал ее.

Когда женщина вышла из садика, она вызвала такси и отвезла ребенка в травмпункт, поскольку он постоянно плакал. Врачи, осмотрев малыша, диагностировали ему закрытый перелом левой плечевой кости.

На следующий день родители пришли в детский в сад к заведующей посмотреть видеозапись.

«Камера зафиксировала, как воспитатель схватила ребёнка за левую руку и на весу протащила ребенка несколько метров. Грубо кинув его на пол, пошла дальше заниматься своими делами…», — рассказала женщина в группе «Чп/Осетия».

На этой же записи воспитатель вливала ребенку в рот горячую еду, держа его за голову и дав затрещину. После обеденного сна малыш уже не мог пошевелить рукой.

Следователи начали проверку по факту случившегося.

Ранее в Тыве воспитательница заразила туберкулезом девять детей из ясельной группы. Девушка скрыла опасное заболевание из-за страха увольнения.