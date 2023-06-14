В Волгограде на автобусной остановке неизвестный ударил 39-летнего мужчину в спину ножом

Полиция Волгограда разыскивает мужчину, который нанес одному из пассажиров автобуса ножевое ранение и скрылся.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на областное управление МВД.

9 июня во время посадки в автобус между двумя мужчинами завязался конфликт, который впоследствии перерос в драку.

Неизвестный мужчина нанес 57-летнему пострадавшему удар ножом в спину. «С места преступления злоумышленник скрылся», — отмечается в сообщении полиции.

С камер видеонаблюдения удалось получить видео и составить портрет преступника. Подозреваемому около 35 лет, рост в районе 170 см. Он был одет в черную кофту и джинсы, в руках у него была спортивная сумка.

На записи также видно, что мужчины выскочили из автобуса, сцепившись в драке. До того как получить ранение, пострадавший бил обидчика кулаками, предварительно повалив его на землю.

Сейчас о его состоянии не уточняется.

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