Домашний тиран убил бывшую жену 15 ударами ножа в магазине

В Московской области задержан мужчина, который зарезал бывшую жену в магазине.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

39-летний подозреваемый развелся с 33-летней супругой пару месяцев назад. Он регулярно обвинял ее в изменах и поднимал на нее руку. После расставания мужчина продолжал преследовать женщину.

11 июня в строительном магазине, где убитая работала продавщицей, бывший муж устроил ей расправу. С утра он позвонил в магазин, чтобы уточнить вышла ли бывшая на смену. Около 14 часов в торговом зале послышались крики. Директор магазина побежал туда и увидел окровавленную сотрудницу.

«Преступник решил сбежать и распылил в сторону директора перцовый баллончик», – сообщает источник.

ГСУ СКР по Московской области сообщили, что подозреваемый нанес несколько ударов ножом на почве ревности. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

Преступник был задержан Росгвардией после того, как пытался скрыться на машине.

Напомним, в июне этого года женщина из Челябинска убила своего партнера и 7 месяцев хранила его труп на балконе.