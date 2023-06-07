Насиловал сестру, пока та спала: к поиску малолетнего педофила из России подключился частный детектив

Правоохранители начали поиски 16-летнего подростка, который насиловал спящую сестру. Подробности сообщил частный детектив Максим Заболотный.

Его подписчик нашел в анонимном Telegram-чате фотографии, на которых парень насиловал спящего ребенка. Подросток не показывал себя, зато на снимках были лица двух его сестер.

«Он насиловал свою сестру, пока та спала», - рассказал Заболотный.

Пострадавшей девочке 5 лет, другой сестре неизвестно, но, предположительно, это грудничок. Регион, в котором все происходило, неизвестен.

Частный детектив пообещал отправить материалы следователям и помогать девочке. Этой историей заинтересовались правоохранители, сообщает РЕН ТВ.

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