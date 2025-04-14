В Волгограде 16-летний футболист умер во время игры в компьютер после тренировки

Воспитанник волгоградского футбольного клуба «Ротор» умер после тренировки. 16-летний подросток вернулся домой, сел за компьютер, чтобы поиграть, и ему неожиданно стало плохо. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, спортсмен хотел отдохнуть и провести вечер за компьютерной игрой. Однако резко подросток почувствовал недомогание. Из-за плохого состояния ему сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Но спасти парня уже не удалось. Он скончался в квартире.

Предварительно, причиной смерти футболиста стала остановка сердца. Пока не уточняется, были ли у него какие-то проблемы со здоровьем, которые могли привести к скоропостижной кончине.

Отметим, что спортсмен выступал за МФК «Родина». Перед смертью он дебютировал в Южной лиге.

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