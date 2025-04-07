В Подмосковье 10-летний мальчик проткнул иглой стопу во время «Игры в кальмара»

10-летний мальчик в Подмосковье воткнул иглу себе в ногу, пытаясь повторить испытание из «Игры в кальмара». Пострадавшему пришлось сделать операцию.

Школьник пытался вырезать печенье иглой по контуру, как было в сериале «Игра в кальмара». По неосторожности ребенок наступил на одну из иголок, и она воткнулась ему в ногу, сообщили в минздраве Московской области.

Мальчика госпитализировали в Детский центр им. Л. М. Рошаля. На рентгене медики обнаружили инородное тело, которое вытащили при помощи специального инструмента «Москит». За три минуты из ноги пострадавшего достали иголку.

«Уже через несколько часов ребёнок ехал с родителями домой. Печенье обещал вырезать осторожнее», — пояснили в ведомстве.

Ранее врачи в Приморье прооперировали девочку, которой воткнули ручку в лицо на уроке. Однако предмет раскололся на осколки, и они остались в глазу пострадавшей.

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