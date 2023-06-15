«Тело ушло на дно»: отец утонувших в пруду Петергофа сестер пытался их спасти

Недавно стала известно о трагедии, произошедшей в Санкт-Петербурге. В Никольском пруду Петергофа утонули двое детей. Отмечалось, что девочки по какой-то причине даже не кричали. Однако, как оказалось, их все-таки пытались спасти. Об этом сообщили «Известия».

Источник издания рассказал, что обе школьницы не умели плавать, но младшая из них решила доказать обратное. Она погрузилась на глубину, но не смогла вернуться обратно на берег. Старшая сестра, не раздумывая, бросилась ей на помощь, однако тоже начала тонуть.

Заметил девочек их брат. Он не стал лезть в воду самостоятельно и решил рассказать о происходящем взрослым. Однако, когда отец несовершеннолетних пришел, уже было поздно. «Отец девочек смог самостоятельно вытащить на берег младшую, но тело старшей ушло на дно», - поделился информатор.

Вытащенную из пруда девочку пытались реанимировать, но все оказалось безуспешно. Вторую же вскоре тоже достали со дна прибывшие на место спасатели.

Ранее в Петербурге чудом спасли тонущего трехлетнего ребенка. Он попал в беду, пока его родители ссорились на берегу и не обращали на него внимания.