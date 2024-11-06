Пять человек погибли: бизнес-джет упал на машину в американском штате Аризона

Взлет самолета в американском штате Аризона обернулся трагедией. Воздушное судно не смогло набрать высоту и рухнуло на автомобиль с людьми. Жертвами катастрофы стали пять человек, передает The Associated Press.

Легкий бизнес-джет Honda HA-420 должен был подняться в небо в пригороде Финикса. Однако Самолет по какой-то причине стал падать. В момент, когда судно почти сравнялось с землей, под ним оказалась машина.

Все пять человек, которые находились в автомобиле, погибли. Бизнес-джет потерпел крушение и загорелся. Теперь сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб выясняют, были ли пассажиры на рухнувшем самолете.

Ранее в США разбился на авиашоу летный инструктор Тома Круза Чарльз Коулман. Мужчина являлся опытным пилотом, о чем говорили многие его коллеги.