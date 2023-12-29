В Видном нашли тело отца журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды

В Видном найдено тело Романа Легойды - отца журналиста Владимира Легойды. У 90-летнего мужчины обнаружили колото-резаные раны. Труп увидел мужчина, гулявший с собакой.

По данным Telegram-канала SHOT, труп нашли днем 29 декабря на обочине автотрассы. По информации источника, мужчине нанесли 20 ударов.

Telegram-канал Mash пишет, что днем Легойда выехал за хлебом, а спустя 4 часа было найдено тело.

Как сообщил сайт mk.ru, мужчина работал в правоохранительных органах Казахстана – служил в местной автоинспекции. В Казахстане появился на свет его сын – ныне церковный деятель Владимир Легойда.

Издание узнало, что около 12 часов Роман Легойда направился в магазин за хлебом и пропал. Тело нашел гулявший с собакой мужчина. Причина смерти – многочисленные ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили тело женщины с ножевым ранением. Подробности читайте здесь.