В Великобритании врачам удалось спасти руку пожарного, пришив ее к животу

В британском городе Тивертон, графство Девон, врачи вшили руку пострадавшего пожарного в живот и спасли ее.

Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Daily Mirror.

В 2017 году 21-летний пожарный Энтони Сьюард попал в происшествие на подработке. Его левая рука попала в станок и была сильно повреждена. На некоторое время молодой человек остался без работы.

Спасти руку Сьюарда удалось, когда врачи на три недели пришили ее к животу для поддержания кровообращения. Впоследствии им также удалось восстановить силу сжатия.

Разработав улучшения для бывших пожарных перчаток и испробовав их в учебной части, спустя шесть лет после получения травы он смог вновь приступить к работе и спасать чужие жизни.

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