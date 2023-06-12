10 швов на ноге: 46-летний Александр Олешко перенес операцию после разрыва сухожилия

На так давно в Сеть попали кадры, на которых Александр Олешко передвигается при помощи инвалидной коляски. Лариса Гузеева сообщила, что ее коллега получил серьезную травму ноги, поэтому он не может самостоятельно ходить. Долгое время актер никак не комментировал ситуацию, однако на днях он все же прервал молчание и рассказал о произошедшем изданию mk.ru.

По словам Олешко, во время репетиции спектакля он оступился и подвернул ногу. Мужчине казалось, что ничего серьезного не произошло, вот почему он с травмой продолжал работать и посещать светские мероприятия. Однако с каждым днем боль становилась только сильнее, а самому Александру было труднее передвигаться. Вот почему в середине апреля артист был вынужден обратиться за помощью к врачам, вердикт которых оказался не очень приятным.

Медицинские сотрудники диагностировали у Олешко разрыв ахиллова сухожилия. Как показало обследование, оно не просто разорвалось, а лопнуло и превратилось в лохмотья. Мужчине была проведена экстренная операция. Александр признается: после хирургического вмешательства доктора наложили ему 10 швов на ногу. Несмотря на это, Александр не унывает и усиленно занимается своим восстановлением.

«Я делаю упражнения по три раза в день. Через "не могу" пытаюсь разработать мышцы: сидя, лежа, в любом положении. Еще хожу на физиопроцедуры», — резюмировал артист.

Ранее в Сети обсудили квартиру травмированного Александра Олешко. Подробности смотрите здесь.