В Великобритании мужчина потребовал оправдать отрезавших ему ногу преступников

В январе 2022 года в городе Хаддерсфилд на британца было совершено нападение. Трое мужчин, вооруженных кувалдой, мачете и топором пришли к нему домой и отрезали ему ногу. Однако несмотря на полученную инвалидность, потерпевший в суде стал давать оправдательные показания.

О совершении преступления в особняке пострадавшего стало известно благодаря соседям, которые услышали страшные крики. Приехавшие на вызов полицейские увидели истекающего кровью мужчину без ноги. Его госпитализировали и оказали необходимую помощь. Но вот злоумышленников сразу задержать не удалось, так как они довольно быстро скрылись.

Когда британцу стало немного лучше, он смог помочь правоохранителям в поисках нападавших. Ими оказались 34-летний Макс Ламберт, 39-летний Лайам Уитакер и 41-летний Лайам Ханбери. Но когда начались судебные заседания по уголовному делу, следствие столкнулось с большой проблемой – получивший инвалидность мужчина отказывался давать показания. Он признавался, что боялся смерти, так как ему угрожали жестокой расправой, поэтому молчал.

В июне 2022 года потерпевший все-таки заговорил о произошедшем, но сделал то, что от него точно не ожидали. Он стал оправдывать преступников и просить их отпустить. А после этого он вновь не явился в суд, из-за чего его пришлось взять под стражу. В итоге мужчину признали враждебно настроенным свидетелем, а лишивших его конечности все-таки признали виновными и отправили в тюрьму.

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