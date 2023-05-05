Труп пенсионера с пакетом на голове на автобусной остановке напугал жителей Калининграда

В Калининграде на остановке обнаружили труп мужчины с пакетом на голове. Об этом сообщает издание «Клопс».

К журналистам обратились очевидцы, которые обнаружили страшную находку. Все произошло утром 5 мая. Отмечается, что труп находится на остановке общественного транспорта на ул. Первомайской.

Жительница города рассказала, что увидела тело мужчины на остановке, когда ехала на работу на автобусе. Рядом в машине уже были полицейские.

«Как мне показалось, погибший — прилично одетый мужчина. На голове пакет — Судя по всему, лицо прикрыли полицейские», — отметила женщина.

Другой очевидец, который видел труп ранее сообщил, что на нем не было пакета. Но зато у него на голове была черная кепка.

Журналисты обратились в региональное СКР, где им сообщили, что личность покойного установлена. Им оказался 85-летний житель дома, который располагался неподалеку. Во время осмотра места происшествия видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле не обнаружено. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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