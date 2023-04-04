В Узбекистане 27-летняя мать выбросила из окна девятого этажа троих своих детей и умерла

В Сергелийском районе Узбекистана случилась трагедия. Многодетная молодая мать избавилась от троих своих малышей, после чего покончила с жизнью. Об этом сообщил Телеграм-канал Orda.

Инцидент произошел 3 апреля в одном из многоэтажных домов. 27-летняя женщина проживала на девятом этаже с сыновьями пяти и четырех лет, а также годовалой дочкой. По неизвестным причинам в один момент она решила избавиться от детей, причем весьма жестоким способом. Мать выбросила всех детей из окна, а после этого совершила самоубийство.

Мальчики и девочка в результате падения получили серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Малыши скончались на месте. За что именно они поплатились с жизнью от рук матери – неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства уголовного дела по статьям «Убийство» и «Доведение до самоубийства».

Известно, что многодетная мать раньше проживала в Ташкентской области. При этом она постоянно ссорилась со своим мужем.

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