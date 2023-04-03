В Московской области мужчина застрелил сына и отсек ему руку во время ссоры

В Клинском городском округе Московской области обнаружили тело 30-летнего мужчины с отсеченной рукой. Жестокое убийство удалось раскрыть по горячим следам. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, труп мужчины нашли в поле близ деревни Большой Щапово. У него были связаны ноги, а левая рука отсечена. Причиной смерти жителя стало огнестрельное ранение в живот. Выяснилось, что тело принадлежит 30-летнему безработному гражданину.

Вскоре правоохранители задержали 68-летнего пенсионера, который является отцом убитого. Он признался, что они с сыном поссорились, и он застрелил его из ружья. По информации СМИ, у задержанного оказались зарегистрированы три единицы оружия.

Ранее мы писали о том, как в Бурятии мужчина из ревности заживо сжег бывшую жену и ее отца-инвалида. Погибшие проживали вместе в одноэтажном деревянном доме. Женщина уже однажды была замужем, но развелась и начала новые отношения, а за папой она присматривала, так как он был инвалидом.

По версии следствия, семья могла погибнуть как раз от руки бывшего мужа россиянки. Он пришел к экс-супруге и узнал, что после расставания с ним она начала встречаться с другим. Тогда ревность поглотила мужчину, и он решил отомстить.