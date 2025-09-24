В Узбекистане 15-летнюю девочку выдали замуж, несмотря на запрет соцзащиты

В Узбекистане 15-летнюю девочку выдали замуж, несмотря на вмешательство работников социальной опеки. Об этом сообщается в пресс-службе Национального агентства соцзащиты.

Еще в июле текущего года сотрудники ведомства обратили внимание на семью девушки. Подростка хотели выдать замуж, что противоречит законам республики.

«Было установлено, что выдача замуж несовершеннолетней является противозаконным, и семье было вынесено предупреждение», — говорится в сообщении агентства.

Однако, несмотря на это, бракосочетание все же состоялось. Девочку выдали замуж 10 августа. Когда об этом стало известно профильным органам, виновных оштрафовали.

Сообщается, что девушка обучается в профессиональном училище. Сейчас ситуация в ее семье находится под контролем соцработников.

