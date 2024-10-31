В ушах выросли «серьги»: врачи помогли 20-летней пациентке с редким недугом из-за пирсинга

Жительница Подмосковья обратилась к врачам с необычной проблемой. У 20-летней девушки на ушах образовались двухсантиметровые шаровидные наросты, напоминающие серьги.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, пациентка также жаловалась на сильный суд. Проведенное обследование показало, что новообразования появились в местах старых проколов для пирсинга. После некачественно проведенной процедуры у девушки на ушах образовались келоидные рубцы.

В итоге было принято решение удалить наросты под местной анестезией. Медики рекомендовали пациентке больше не прокалывать уши.

Гистологическое исследование подтвердило, что новообразования были доброкачественными. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее отправили на амбулаторное лечение.

Как пояснили медики, причиной келоидных разрастаний может стать травма кожи, а также воспалительный процесс.

Ранее в Подмосковье женщина два года игнорировала опухоль в плече, пока она не стала гигантской. Когда она обратилась к врачам, новообразование уже было размером с мяч.