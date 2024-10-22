Увеличилась до размеров мяча: россиянка два года прожила с гигантской опухолью в плече

В Подмосковье женщина два года игнорировала опухоль в плече, пока она не стала гигантской. Когда она обратилась к врачам, новообразование уже было размером с мяч. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

По информации источника, россиянка знала о наличии опухоли, но в больницу не ходила. Дело в том, что она не причиняла ей дискомфорт. Однако спустя два года она сильно увеличилась в размере, и это уже напрягло женщину.

Жительница Подмосковья прошла обследования у разных специалистов, которые заняли несколько месяцев. Убедившись, что опухоль доброкачественная, медики решили ее удалить. Операция длилась около часа. За это время врачи смогли восстановить нормальное состояние плеча пациентки.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Женщину уже выписали из больницы и отправили домой.

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