В Урюпинске санитара психиатрической больницы заподозрили в изнасиловании троих мальчиков

В городе Урюпинск Волгоградской области санитар психиатрической больницы изнасиловал трёх мальчиков.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 51-летнего мужчину заподозрили в педофилии после того, как в правоохранительные органы обратилась мать 11-летнего школьника, которая рассказала, что её ребёнка изнасиловали. Мальчик сообщил маме, где живет предполагаемый преступник. Оказалось, что все изнасилования санитар совершал у себя дома на улице Карбышева. Он заманивал туда детей.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и нашли еще двух его жертв — мальчиков 12-ти лет.

Все мальчики живут с неработающими матерями-одиночками.

Виновник был задержан, он во всём сознался. Возбуждены уголовные дела по двум статьям: 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних» и 135 УК РФ «Развратные действия».

Также есть информация, что санитар уже был судим по аналогичной статье.

Ранее мы писали, что в Московской области ищут педофила, который выслеживает детей на улице и насилует. Известно о четырех пострадавших, но жертв может быть больше.