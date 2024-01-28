СК возбудил уголовное дело после избиения журналистки на семинаре Тлиашиновой, об этом сообщает ТАСС.

27 января стало известно о нападении на журналистку «Известий» Наталию Графчикову. Девушка пыталась задать вопрос бизнес-коучу Инне Тлиашиновой, которая проводила семинар у себя дома. Однако вместо ответа журналистку силой выволокли на улицу, она упала и ударилась головой.

После госпитализации у Графчиковой обнаружили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Журналистка написала заявление в полицию, после этого дело на контроль взяли в Химкинском следственном комитете.

«По данному факту следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сама Инна Тлиашинова, чьи охранники избили девушку, пока никак не прокомментировала инцидент.

Ранее мы писали о том, что подруга Киркорова Тлиашинова оказалась замешана в мошенничестве на 72 млн рублей.