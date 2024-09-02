Грозит до 7 лет тюрьмы: победителя конкурса «Моя страна — моя Россия» задержали за поддержку Украины

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении победителя конкурса «Моя страна – моя Россия». Его обвиняют в пропаганде терроризма, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, в 2020 году юноша разработал методику поиска информации для создания всероссийского архива, посвященного истории Великой Отечественной войны. С этим проектом он одержал победу в патриотическом конкурсе, а после переехал в Германию в учебных целях.

Когда молодой человек вернулся домой в РФ, то стал фигурантом уголовного дела о пропаганде терроризма. Следователи установили, что россиянин, находясь за границей, писал комментарии в поддержку Украины и агитировал вступать в запрещенное воинское подразделение. Если вина парня подтвердится, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее на Украине сестру российского военного, участвующего в СВО, отправили в колонию. Ее приговорили к 12 годам заключения.