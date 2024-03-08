В Улан-Удэ празднование 8 марта закончилось отравлением шести девушек. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия».

На вечеринке в преддверии Международного женского дня в одном из клубов Улан-Удэ всем девушкам наливали бесплатный алкогольный пунш. Однако тем, кто выпил больше остальных, стало плохо — сразу шесть посетительниц заведения обратились к медикам.

Девушек госпитализировали с алкогольным отравлением — остаток ночи они провели в больнице. Врачи провели дезинтоксикацию и уже утром дамы отправились по домам.

Ранее мы писали о еще одном курьезном случае, который случился в Москве накануне праздника. Несколько девушек во время корпоратива на 8 марта вышли покурить на балкон, однако в какой-то момент дверь захлопнулась. В итоге им пришлось кричать о помощи с балкона — телефоны замерзшие девушки с собой не взяли, а их коллеги уже ушли с корпоратива.