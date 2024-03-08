Москвички застряли на балконе во время корпоратива в честь 8 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне на Смоленском бульваре в Москве прошел корпоратив в честь Международного женского дня. Две сотрудницы компании решили выйти на балкон, чтобы устроить перекур. Но внезапно за ними захлопнулась дверь. Девушки не смогли самостоятельно выйти с лоджии.

Позвонить коллегам они тоже не смогли — телефоны остались внутри здания. Уже после того, как остальные сотрудники разошлись и корпоратив закончился, девушки смогли докричаться с балкона и вызвали помощь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС сначала подумали, что приехали на вызов о потенциальной попытке самоубийства. Однако позже девушки объяснили ситуацию.

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