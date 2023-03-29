В Улан-Удэ онкобольной актер рассказал зрителям о проблемах и совершил попытку самоубийства

В Улан-Удэ онкобольной актер Артур Шувалов после традиционного поклона в конце спектакля встал посередине сцены и пытался покончить с собой на глазах у зрителей. Артиста госпитализировали.

Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, таким способом Шувалов пытался выразить протест против смены художественного руководителя.

Стоя на сцене, актер заявил: «В моей смерти вините руководство».

По данным источника, новый худрук не мог найти с артистами общий язык. Жену Шувалова уже уволили – в ходе последнего конфликта увольнением грозили самому актеру.

Спектакль «Театр. Изнанка», который 29 марта играл Шувалов, был поставлен бывшим худруком.

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