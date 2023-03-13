35-летний москвич снял на телефон нападение на мать с отверткой и затем совершил суицид

В Москве 35-летний мужчина снял на телефон нападение на мать с отверткой и затем покончил с собой. В роковой день москвич планировал уехать из страны, но родственница спрятала ключи от машины и документы.

Мужчина переехал к родителям после развода с женой, оставив сына матери. С работой у него не получалось – жил на пенсию матери.

С февраля 2022 года он задумал уехать из России: мужчина утверждал, что за ним следят, и редко выходил из квартиры. Против отъезда была мать.

По ее словам, сын целый день ходил по дому с отверткой, а потом напал и трижды ударил.

«Попал в плечо и шею и спину, хотя метил в сердце. Все это время он снимал меня на телефон», - сообщила сайту mk.ru женщина.

Затем он успокоился и разрешил вызвать скорую. Вместе с врачами прибыли полицейские, но мать отказалась от претензий к сыну.

Вскоре его тело нашли около дома. Судя по характеру травм, он покончил с собой.

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