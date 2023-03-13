В Улан-Удэ мужчина зарезал собутыльника и подкинул труп к дверям соседки

B Улaн-Удэ задержали мужчину, обвиняемого в убийстве. Отмечается, что он попытался избавиться от тела, но при этом не сильно напрягаясь. Он вытащил труп из квартиры и подпер им дверь своей соседки. Об этом сообщило издание Байкал daily.

55-летний улан-удэнец 8 марта в течение всего дня выпивал в своей квартире вместе с двумя приятелями. В какой-то момент собутыльники вступили в конфликт, в ходе которого хозяин жилья схватился за нож и нанес несколько ударов по 34-летнему знакомому. От полученных травм он скончался на месте. Второй гость в страхе поспешил убежать.

Почти сутки россиянин провел вместе с трупом в квартире, после чего решил все-таки от него избавиться, но не сильно удачно. Вечером 9 марта он взялся за тело и поволок его в подъезд. Выносить из многоквартирного дома мертвого приятеля он не стал и просто подкинул его соседке, подперев им ее дверь.

Женщина на протяжении некоторого времени пыталась выйти из квартиры, но у нее ничего не получалось – явно что-то мешало. Тогда она обратилась за помощью к другому соседу и попросила его проверить, почему она не может открыть дверь. Он и обнаружил страшную находку и вызвал полицию.

Долго искать настоящего убийцу правоохранителям не пришлось, так как кровавые следы от трупа привели их к двери подозреваемого. Мужчина был сразу же задержан. Позже после экспертизы удалось установить, что нападавший нанес приятелю удары в область бедра, ключиц и лица. На данный момент обвиняемый в убийстве находится под стражей.

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