Голодный студент изрезал сокурсниц ножом из-за булочки к чаю

Инцидент произошел в городе Свободный Амурской области.

16-летний студент общежития Амурского института железнодорожного транспорта вернулся под утро в состоянии алкогольного опьянения. Не найдя у себя в номере еды, голодный молодой человек вломился в соседний номер, где жили две его знакомые.

Студентки предложили ему чаю и булочки, однако это скромное угощение студента не удовлетворило и он схватился за нож.

В результате схватки пострадали все. В больнице у одной из студенток диагностировано непроникающее ножевое ранение груди, у другой – резаная рана на скуле.

Нападавшему тоже досталось: колото-резаные раны на шее и на правой голени. По данным SHOT, студент – друг одной из девушек, вместе с ним в номере проживает ее возлюбленный.