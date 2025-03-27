В Улан-Удэ мужчина зарезал охранника бара, который пытался его выгнать

В Улан-Удэ мужчина зарезал охранника бара, который пытался вывести его на улицу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, погибшему был 21 год.

«Ночью 27 марта на улице Банзарова между посетителем бара и охранником произошел конфликт. Когда мужчину начали выводить из заведения, он нанес удар ножом в шею охраннику», — приводит РЕН ТВ слова источника.

Охранник умер на месте. В настоящее время убийцу разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело.

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