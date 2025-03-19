В Подмосковье мужчина зарезал жену прямо на глазах у дочери

В Электрогорске Московской области мужчина зарезал жену на глазах дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру региона.

«Мужчина в присутствии старшей дочери 2009 г. р. на почве ранее произошедшей ссоры со своей супругой нанес ей удары ножом в область плеча и грудной клетки. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте», — приводит канал заявление ведомства.

37-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Вину он полностью признал. Решением суда преступник арестован до 16 мая 2025 года.

Ранее мы писали о похожем случае — в Подмосковье мужчина зарезал свою жену на глазах у детей. Между супругами так же произошел конфликт, в результате которого женщина погибла.