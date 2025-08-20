В уголовном деле о смерти медиков скорой помощи в Белгороде появилась важная деталь

Водитель BMW Х7 Рамазан Гаджимурадов, обвиняемый по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, был лишен прав на момент аварии. Напомним, в ночь на 7 февраля в Белгороде он врезался в машину скорой помощи, погибли два медика 39 и 45 лет, у обеих женщин остались дети.

О важной детали в уголовном деле ИА Регнум сообщил сын погибшей Марины Паровышник Иван.

«Если не ошибаюсь, ему вменяют управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух человек», - рассказал молодой человек.

По его словам, Гаджимурадову вменяют также превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора. Иван уточнил, что «там очень много пунктов». Он добавил: родные Рамазана выслали деньги за моральный ущерб.

Уголовное дело передали в прокуратуру. Дальше его направят в суд.

Ранее сообщалось, что Гаджимурадова задержали спустя три месяца после аварии. Все это время мужчина восстанавливался от травм после ДТП.