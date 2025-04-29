Спустя три месяца задержан виновник смертельной аварии со скорой в Белгороде

Задержан и предстанет перед судом водитель BMW Рамазан Гаджимурадов, который 7 февраля протаранил скорую в Белгороде, в результате чего погибли два фельдшера. Мужчина почти три месяца восстанавливался, а теперь предстанет перед судом, ему выберут меру пресечения.

Сестра погибшей Ольги Любимовой сообщила, что Гаджимурадов «вылечился». Семья ждет ареста мужчины.

«Завтра его будут заключать под стражу. Ура!» - сообщила женщина ИА Регнум.

Известно, что после ДТП мужчина лег в больницу, он долго восстанавливался от травм, был доставлен в Москву, лежал в реанимации.

По некоторым данным, мужчина задержан. Суд в ближайшее время решит, где он будет находиться на период следствия.

Семья Гаджимурадова отказалась комментировать что-либо.

Напомним, при аварии погибли медики Ольга Любимова и Марина Паровышник. У последней остались двое детей, у Ольги – дочь.

Сообщалось, что виновник ДТП был пьян и разогнал машину до 100 км/ч. Однако семья Гаджимурадова заявляла, что употреблять алкоголь ему запрещено религией.