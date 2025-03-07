В Уфе женщина умерла после подтяжки живота в частной пластической клинике

В Уфе женщина умерла после пластической операции. В клинику она обратилась, так как хотела подтянуть живот. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, россиянка записалась в медицинское учреждение на абдоминопластику. Операция стоила 136 тысяч рублей. Руководил хирургическим вмешательством лично главврач. Однако спустя два дня после посещения клиники пациентка скончалась.

После смерти женщины была назначена экспертиза, которая показала — причиной ее ухода из жизни стали тромбоэмболии легочной артерии. Отмечается, что врачи не дали погибшей лекарства, которые необходимо принимать за двое суток до операции. Их назначили только тогда, когда пациентке стало плохо.

Суд обязал клинику выплатить мужу и дочери умершей по миллиону рублей. После этого главврача понизили до обычного хирурга. Он заявил, что сам принял решение покинуть пост, так как ему больше нравится оперировать.

Ранее стало известно, что в Сургуте женщинам делали аборт в городской больнице без наркоза.