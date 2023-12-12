В Уфе женщина сообщила о насилии над сыном-инвалидом в частном детском саду. Об этом информирует Ufa1.ru.

Местная жительница воспитывает 6-летнего сына с ДЦП. По ее словам, воспитательница частного садика применила силу по отношению к ребенку. Женщина отметила: после посещения заведения мальчик стал часто плакать. В откровенной беседе он пожаловался на поведение воспитательницы.

Сперва она подумала, что ребенок ее обманывает. Однако затем родительница увидела запись с камер, на которых видно, как взрослая женщина тащит мальчика по комнате. Кроме того, в конце ролика она пнула его ногой.

Мать пострадавшего пообщалась с администрацией сада и его директором, однако они отказались смотреть ролик и признавать вину сотрудницы. Кроме того, руководство заведения считает, что воспитательница не справилась с ребенком из-за его «особенностей».

«Психолог выявила травму. Сын до сих пор ежедневно вспоминает воспитательницу и плохо о ней отзывается», — сообщила жительница Уфы журналистам.

Ранее сообщалось о том, что в Москве воспитатель детского сада обнаружила на теле ребенка ожоги от сигарет. Подробности смотрите в этой статье.