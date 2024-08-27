«Ненавижу дочь, хочу продать»: в суде вскрыли переписку родителей, которые расчленили восьмимесячного ребенка

Мать убитой в Ростове-на-Дону восьмимесячной девочки в переписке с матерью говорила, что ненавидит дочь и хочет продать. Напомним, ребенка расчленили и пропустили через мясорубку.

Переписку вскрыли в Ростовском областном суде 27 августа во время заседания. Из нее следует, что мать девочки была воспитана бабушкой – ей не хватало любви отца. Решила мстить дочери – собиралась продать или отвезти в детский дом.

Мать женщины призывала пару разводиться. «Реально два больных, которые любят только себя, а маленький ребёнок страдает», - писала родственница.

Однажды женщина писала матери: «Я ненавижу мужа своего и дочку… Я уже не могу, готова отвезти её в детский дом… Я ребёнка хочу продать».

Мать закрывала дочь на балконе и жаловалась, что та орет. Также она рассказывала, что супруги избили друг друга и ждут полицию.

Бабушка восьмимесячной девочки предлагала забрать ребенка к себе, однако получила отказ, пишет aif.ru.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае женщина убила трехлетнюю дочь топором. Таким образом она решила отомстить детям, заподозрив мужа в измене.