В Уфе уволили воспитателя частного сада, резко отреагировавшего на поведение ребенка

Из частного сада федеральной сети «Бэби-клуб» в Уфе уволили воспитателя, которая резко отреагировала на поведение ребенка. Инициатором увольнения стала управляющая компания.

Об этом говорится в официальном ответе «Бэби-клуба», который прислали сайту «Страсти».

После инцидента, случившегося 20 октября, управляющая компания решила провести дополнительную проверку на соответствие сада корпоративным стандартам.

Отмечается, что сад на улице Киекбаева в Уфе работал 8 лет. В заявлении подчеркивается, что сложившаяся в учреждении ситуация недопустима.

«Наши клиенты любят и доверяют нам, так же, как и во всех садах и клубах сети в РФ. Мы ценим доверие родителей и стремимся к постоянным изменениям только в лучшую сторону. От лица федеральной сети мы искренне приносим извинения родителям ребенка», - говорится в ответе.

Отмечается, что в сети есть собственная система отбора и обучения специалистов, а сотрудники регулярно проходят аттестацию. В компании обещали продолжить работу над улучшением качества услуг.

Напомним, мать 6-летнего ребенка с ДЦП сообщила, что воспитатель применила к ее ребенку силу. По записям с камер она узнала, что женщина протащила мальчика по комнате и пнула.