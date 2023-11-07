В Санкт-Петербурге 86-летняя пенсионерка пришла к стоматологу и сломала руку. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, местная жительница была постоянной клиенткой престижной клиники. Несмотря на это, почти каждый ее визит заканчивался скандалом. Отмечается, что последнее посещение вновь не обошлось без инцидента.

После лечения зубов пенсионерка захотела покинуть кабинет, однако врач ее остановил, заявив о необходимости подписания документов. Вместе с россиянкой в клинике находился ее сын, который занялся бумагами. В это время местная жительница решила отдохнуть на стуле. Однако, когда пациентка на него села, он сломался. В результате падения пострадавшая получила перелом руки.

По информации источника, персонал клиники отказывался ей вызывать скорую помощь и не давал обезболивающее. Когда сын пенсионерки потребовал перевязку, то медсестра дала ему небольшой лоскуток бинта.

Женщине оказали помощь в другой клинике, наложив гипс.

Ранее мы писали о том, что в Ростове стоматолог сломал пациентке челюсть молотком при удалении зуба. Подробности смотрите в этой статье.